الوطنية للانتخابات: توقف التصويت 10 دقائق في لجنة بزفتى بسبب شجار خارج اللجنة

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن لجنة رقم 13 فرع زفتى، قد وقع شجار خارج المقر الانتخابي أدى إلى توقف التصويت لمدة 10 دقائق، قبل أن تتدخل قوات الأمن لإعادة السيطرة على الموقف، واستؤنفت عملية التصويت بشكل طبيعي داخل اللجنة.

وتابعت الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر الصحفي، أن لجنة رقم 36 بقسم أول المحلة شهدت اندلاع حريق في قطعة أرض فضاء مجاورة، إلا أن الحادث لم يؤثر على مجريات العملية الانتخابية أو سير التصويت داخل اللجنة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن هذه الأحداث الطارئة تم التعامل معها فورًا، مع الحرص على استمرار العملية الانتخابية بانضباط وحماية حقوق الناخبين.

