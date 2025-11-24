الوطنية للانتخابات: إصابات وتدخل أمني لفض الاشتباك بين مرشحين بلجنة في الإسماعيلية

18 حجم الخط

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن اللجنة رقم 23 بمركز إسماعيلية، شهدت حادثة شجار بين اثنين من المرشحين، أسفرت عن إصابات محدودة، وتدخلت قوات الأمن فورًا للسيطرة على الموقف.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الحادث لم يؤثر على عملية تصويت الناخبين داخل اللجنة، لكنه شكل محاولة لترويع الناخبين خارج اللجنة، حيث كان أحد الأطراف يحاول فرض السيطرة على محيط المركز الانتخابي.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن الشرطة وهيئة تأمين اللجان تصدت للحادث بشكل فوري، لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط وحماية حقوق الناخبين داخل وخارج اللجنة.

