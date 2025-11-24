الإثنين 24 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الصوت بـ 150 جنيها، ضبط رجل وزوجته يوزعان مبالغ مالية لصالح أحد المرشحين بالمحلة

انتخابات مجلس النواب
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن قيام  الأجهزة الأمنية بضبط رجل وزوجته أثناء محاولتهما توزيع 117 بطاقة رقم قومي، و40 بطاقة دعائية صغيرة خاصة بأحد المرشحين في إحدى مراكز محافظة الغربية، بعد تلقي بلاغ من رئيس اللجنة العامة بالغربية حول الواقعة.

وأوضحت الهيئة أن المتهمين كانوا يقومون بتسليم البطاقات مقابل 150 جنيهًا لكل بطاقة عند الاستلام، فيما تدخلت الشرطة للتحقق من صحة البلاغ ومتابعة المخالفة.

وتم التعامل مع الواقعة على الفور من قبل المقدم علي ندى مفتش مباحث قسم ثالث المحلة، وتم تحرير محضر رسمي برقم 3110 لسنة 2025 إداري المحلة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية أن أي محاولات للتأثير على الناخبين، أو توزيع بطاقات غير قانونية سيتم التعامل معها بحزم لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات لهيئة الوطنية للانتخابات مباحث قسم ثالث

