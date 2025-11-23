رئيس جامعة قنا يتفقد عددًا من مشروعات التطوير الجارية

18 حجم الخط

أجرى الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة قنا، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات التطويرية الجارية داخل الجامعة، وذلك في إطار خطة الجامعة للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

شملت الجولة متابعة أعمال التطوير بنادي أعضاء هيئة التدريس، والتي تهدف إلى رفع كفاءة المرافق وتوسيع مجالات الاستخدام بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الأكاديمي، إضافة إلى الوقوف على مراحل تطوير الموقع العام لكلية الإعلام بما يشمله من أعمال تنظيم وتنسيق وتجهيزات تخدم العملية التعليمية والأنشطة الطلابية.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة عدد من القيادات الإدارية، وتم خلالها الوقوف على نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز الفعلي في مواقع العمل، إلى جانب التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية وتطبيق معايير الجودة في مختلف مراحل التطوير.

وشدد الدكتور أحمد عكاوي على أهمية هذه المشروعات في تحسين البيئة الجامعية ودعم رسالة الجامعة في توفير مناخ تعليمي وخدمي ملائم يتماشى مع التطوير المؤسسي الذي تشهده الجامعة في مختلف القطاعات.



وأكد عكاوي أن جامعة قنا مستمرة في تنفيذ خطة شاملة للتطوير تُعنى برفع كفاءة البنية الأساسية وتقديم خدمات مستدامة تستجيب لاحتياجات المجتمع الجامعي، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الجامعة للارتقاء بمستوى الأداء وتوفير بيئة داعمة للإبداع والتعلم.

