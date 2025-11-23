الأحد 23 نوفمبر 2025
إزالة 20 طاحونة ذهب غير مرخصة في قنا

طاحونة ذهب غير مرخصة
طاحونة ذهب غير مرخصة في قنا
قاد محمود عبد الصبور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، حملة مكبرة لإزالة طواحين الذهب غير المرخصة المقامة على أراضي أملاك الدولة بصحراء حاجر خزام والعقب وذلك بالتنسيق مع الأجهزه الأمنية.

إزالات طواحين الذهب في قنا

وأوضح نائب رئيس المركز، أن الحملة أسفرت أعمالها عن إزالة ٢٠ طواحين غير مرخصة وعدد من احواض سيانيت، يسعي أصحابها إلى الكسب السريع دون النظر إلي حق الدولة.

وأضاف نائب رئيس المركز، أن رئاسة الوحدة سبق وأن حذرت المواطنين من استخدام هذه المعدات وآلات كونها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة والكهرباء، فضلا عن أنها تعد طريقا تقليدية لاستغلال معدن نفيس ذا جدوي اقتصادية عالية كمعدن الذهب.

وفي سياق متصل نجحتأاعمال الحملة أيضا في إزالة  ١٢ حالة ضمن أعمال الموجة ٢٧، وفي إطار تنفيذ استراتيجية الدولة في التصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف والتعدي على الأراضي العامة والأراضي الزراعية، وأسفرت نتائجها عن استرداد 6463م.

