قومى المرأة ينعى الإعلامية ميرفت سلامة

الإعلامية ميرفت سلامة
الإعلامية ميرفت سلامة
ينعي المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، ببالغ الحزن والأسى الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة التي وافتها المنية اليوم.

وأعربت المستشارة أمل عمار عن خالص حزنها لرحيل إحدى القامات الإعلامية المتميزة، التى أثرت الساحة الإعلامية عبر مشوارها الطويل بعدد كبير من البرامج والتغطيات التي لاقت اهتمامًا واسعًا لدى الجمهور، وأسهمت من خلالها في ترسيخ الرسالة الإعلامية الهادفة، ونشر الوعي والمعرفة داخل المجتمع، وكانت نموذجًا مشرفًا للمهنية والالتزام.

الإعلامية ميرفت سلامة 
الإعلامية ميرفت سلامة 

ويتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة وجمهورها داعين الله أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

تجدر الإشارة الى أن الإعلامية الراحلة ميرفت سلامة تركت بصمة بارزة في تاريخ الإعلام المصري من خلال أعمالها المتميزة، حيث قدّمت عددًا من البرامج التي تناولت قضايا اجتماعية وثقافية مهمة، وعُرفت بأسلوبها الهادئ ومهنيتها العالية في إدارة الحوارات.

كما شاركت في إعداد وتقديم تغطيات إعلامية بارزة لعدد من الأحداث الوطنية، وأسهمت عبر عملها في التلفزيون المصري في تطوير المحتوى وإبراز قيم الوعي والمعرفة لدى الجمهور، مما جعلها واحدة من الوجوه الإعلامية التي يحفظ لها المشاهدون مكانة خاصة وتقديرًا كبيرًا.

الوطنية للإعلام تنعى الإعلامية ميرفت سلامة

وفاة الإعلامية ميرفت سلامة بعد صراع مع المرض

الجريدة الرسمية