انضمام جوري بكر لأبطال مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

انضمت الفنانة جوري بكر لأبطال مسلسل “كلهم بيحبوا مودي”، والذي يتم التحضير له حاليًا للمشاركة في سباق دراما رمضان، حيث التقت جوري بالمخرج أحمد شفيق والفنان ياسر جلال والمؤلف أيمن سلامة، لمعرفة تفاصيل الدور الذي سوف تقدمه ضمن أحداث المسلسل.

مسلسلات رمضان 2026

وكان الفنان ياسر جلال كشف عن خوضه السباق الدرامي لشهر رمضان المقبل من خلال مسلسل درامي جديد يحمل اسم “كلهم بيحبوا مودي”، والذي بدأ التحضير له منذ عدة أيام، وينتمي للدراما الاجتماعية الكوميدية.



ويشارك في بطولة المسلسل الفنانة ميرفت أمين ومصطفى أبو سريع وهدى الاتربي وأيتن عامر ويمنى طولان ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.

من جانب آخر، أنهى الفنان ياسر جلال وأسرة مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” جميع مشاهد العمل داخل قاعة المحكمة، تمهيدا لعرضه في نهاية الموسم.

وتشهد أحداث المسلسل خلافات زوجية بين المذيع الذي يلعب دوره ياسر جلال، وزوجته الطبيبة النفسية التي تلعب دورها الفنانة أروى جودة، بسبب تربية ابنهما.

ويستطيع الفنان ياسر جلال خلال أحداث مسلسله الجديد “للعدالة وجه آخر” أن يثبت براءته من تهمة القتل التي تنسب إليه في بداية الأحداث.

أبطال مسلسل للعدالة وجه آخر

يشارك في مسلسل “للعدالة وجه آخر” بجانب ياسر جلال كل من: نوران ماجد، أروى جودة، ومحمد جميكا، ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

