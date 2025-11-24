طبيب الزمالك يعلن نتيجة أشعة دونجا

18 حجم الخط

كشف الدكتور جيرارد أوسو مانزانيت، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لـكرة القدم بنادي الزمالك عن نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها نبيل عماد دونجا لاعب الوسط بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة زيسكو الزامبي التي أقيمت بالأمس في بطولة كأس الكونفدرالية.

حجم إصابة دونجا



وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن الفحوصات أثبتت إصابة دونجا بجزع في الرباط الداخلي للركبة.



وأضاف أن اللاعب غادر المستشفى بعد الخضوع للفحص الطبي والأشعة، وسيخضع لبرنامج تأهيلي وعلاجي في الفترة المقبلة.

