منال عوض: اليونيدو تنفذ 21 مشروعًا في مصر بقيمة 61 مليون دولار

18 حجم الخط

تشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة، في الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، التي تعقد في الرياض خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ نوفمبر ٢٠٢٥.

ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض إن مشاركة مصر في هذا المؤتمر تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الأخوية المصرية السعودية تطورًا متلاحقًا، كما أن التعاون مع اليونيدو يحظى باهتمام متزايد من قبل الدولة المصرية، وذلك في إطار الحرص على تنمية القطاع الصناعي في مصر باعتباره قاطرة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

تنفيذ ٢١ مشروعًا في مصر بقيمة إجمالية تزيد عن ٦١ مليون دولار

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن منظمة اليونيدو تقوم بتنفيذ ٢١ مشروعًا حاليًا في مصر بقيمة إجمالية تزيد عن ٦١ مليون دولار، وذلك في مجالات عدة، منها: تعزيز القدرة التنافسية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وارتباطها بسلاسل التوريد العالمية ووصولها إلى التمويل الميسور؛ تطبيق التقنيات الجديدة في القطاع الصناعي؛ تشجيع استخدام الهيدروجين الأخضر؛ تعزيز تطبيق الاقتصاد الدائري، ولا سيما معالجة التحديات المتعلقة بالنفايات البلاستيكية، فضلًا عن المشروعات التي تساهم في تمكين المرأة في مجال الصناعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.