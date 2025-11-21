الجيزة: إزالة 4 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية بالبدرشين (صور)

18 حجم الخط

واصلت رئاسة مركز ومدينة البدرشين برئاسة محمود زين العابدين شنب جهودها في التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تمكنت الحملة المحلية من إزالة أربع حالات بناء مخالف بقرى سقارة ومزغونة.

وتمثلت المخالفات التي جرى إزالتها في إزالة شدة خشبية لأعمدة الدور الأرضي على مساحة تقدر بـ 150 مترًا تقريبًا، وإزالة حوائط وأعمدة دور أرضي مقامة على مساحة تبلغ نحو 200 متر، وإزالة أعمدة دور أرضي على مساحة تقارب 100 متر، كما تم فك شدة خشبية كاملة وإزالة الإنشاءات حتى سطح الأرض.

تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وأكد رئيس مركز ومدينة البدرشين استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي محاولة للبناء المخالف، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية وفرضًا لسيادة القانون.

تأتي هذه التحركات في إطار توجيهات محافظة الجيزة بضرورة مواجهة المخالفات في مهدها، وضمان عدم عودة التعديات مجددًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.