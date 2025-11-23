الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزارة البيئة تنظم اليوم مؤتمرا عن "الصناعة الخضراء" بمشاركة 3 وزراء

وزارة البيئة، فيتو
وزارة البيئة، فيتو
18 حجم الخط

تنظم وزارة البيئة اليوم الأحد مؤتمر الصناعة الخضراء، الذي يقيمه برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الحكومة المصرية، ليصل إجمالي تمويل البرنامج إلى 271 مليون يورو.

ويهدف البرنامج إلى دعم المنشآت الصناعية في تنفيذ مشروعات تتوافق مع القوانين البيئية وتساهم في إزالة التلوث، بالإضافة إلى مشاريع إزالة الكربون، والتحول للطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد الطاقة والموارد، وإعادة تدوير المخلفات، بما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري.

حضور رسمي ودولي رفيع المستوى

ويشهد المؤتمر مشاركة قيادات حكومية بارزة، من بينهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة.
 

كما يشارك السفير الفرنسي بالقاهرة، ونائب سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وممثلون عن البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب عدد من ممثلي جمعيات رجال الأعمال والغرف الصناعية والشركات القابضة ورؤساء الهيئات المعنية، ومنها هيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة القيد والاعتماد.


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إعادة تدوير المخلفات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتوره رانيا المشاط الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هيئة الرقابة علي الصادرات برنامج الصناعة الخضراء بنك الإستثمار الأوروبى منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزيرة التنمية المحلية

مواد متعلقة

حملات مكثفة في الشيخ زايد للقضاء على الإشغالات والعشوائيات

برج نانجينغ بالصين يتزين باسم الجيزة خلال مشاركتها في حوار رؤساء البلديات

الجيزة: إزالة 4 حالات بناء مخالف على الأراضي الزراعية بالبدرشين (صور)

محافظ الجيزة: الاحتفال باليوم العالمي للطفل تجسيد لالتزام الدولة برعاية النشء

الجيزة تحذر من شبورة كثيفة تصل لحد الضباب

محافظة الجيزة: غلق كلي بطريق امتداد محور 26 يوليو أمام جامعة النيل لمدة 8 ساعات

البيئة: إنشاء وحدات لإنتاج الغاز الحيوي من معالجة المخلفات الحيوانية والزراعية

محافظ الجيزة يناقش المخطط التفصيلي لمنطقة عزبة الصفيح بأبو رواش

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

اختفاء ذهب "خالدة للبترول"، شبهات رسمية وتحقيقات سرية تهز القطاع

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية