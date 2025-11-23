وزارة البيئة تنظم اليوم مؤتمرا عن "الصناعة الخضراء" بمشاركة 3 وزراء

18 حجم الخط

تنظم وزارة البيئة اليوم الأحد مؤتمر الصناعة الخضراء، الذي يقيمه برنامج الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة الحكومة المصرية، ليصل إجمالي تمويل البرنامج إلى 271 مليون يورو.

ويهدف البرنامج إلى دعم المنشآت الصناعية في تنفيذ مشروعات تتوافق مع القوانين البيئية وتساهم في إزالة التلوث، بالإضافة إلى مشاريع إزالة الكربون، والتحول للطاقة الجديدة والمتجددة، وترشيد الطاقة والموارد، وإعادة تدوير المخلفات، بما يعزز جهود الدولة نحو تحقيق الصناعة الخضراء والاقتصاد الدائري.

حضور رسمي ودولي رفيع المستوى

ويشهد المؤتمر مشاركة قيادات حكومية بارزة، من بينهم الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة.



كما يشارك السفير الفرنسي بالقاهرة، ونائب سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وممثلون عن البنك الأهلي المصري وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب عدد من ممثلي جمعيات رجال الأعمال والغرف الصناعية والشركات القابضة ورؤساء الهيئات المعنية، ومنها هيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة القيد والاعتماد.





