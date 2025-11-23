الإثنين 24 نوفمبر 2025
حوادث

تصالح نجل الفنان طارق الشيخ مع خاله بعد مشاجرة في حدائق الأهرام

مشاجرة بين نجل طارق
مشاجرة بين نجل طارق الشيخ وخاله والأمن يحقق في الهرم، فيتو
تمكنت مباحث الجيزة من السيطرة على مشاجرة نشبت بين نجل المطرب الشعبي طارق الشيخ وخاله، بمنطقة حدائق الأهرام، وتم اقتيادهم لقسم الشرطة.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن سبب المشاجرة هو خلافًا نشب بين عادل نجل المطرب طارق الشيخ، طالب بكلية الطب، مع خاله بسبب خلافات عائلية وتدخل المطرب للفصل بينهما.

 

تفاصيل الواقعة
تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا من اللواء هانى شعراوي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بمنطقة حدائق الأهرام التابعة لدائرة القسم.

وعلى الفور أمر العميد عمرو حجازى، رئيس قطاع الغرب المقدم مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم والرائد أحمد عبادة، معاون المباحث والقوة المرافقة لهما بالتوجه سريعًا إلى مكان الواقعة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، أفاد الطرفان بأنهما قد تم الصلح بينهما في محضر رسمي. 

 

