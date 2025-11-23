الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اعترفات صادمة من قاتلة طفلة بولاق الدكرور وصديقتها والنيابة تصدر قرارا حاسما ضدهما

حبس المتهمين بقتل
حبس المتهمين بقتل طفلة ببولاق الدكرور،فيتو
18 حجم الخط

أدلت المتهمة بقتل طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في منطقة بولاق الدكرور باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث ذكرت أنها اعتدت على الطفلة بالضرب المبرح، بعد أن استمرت في البكاء طلبًا لوالدتها، مشيرة إلى أنها فقدت أعصابها ولم تكن تقصد إنهاء حياتها.

وفي السياق نفسه، اعترفت المتهمة الثانية، وهي والدة الطفلة، بأنها وضعت جثة ابنتها داخل كيس بلاستيكي، وتركته أمام منزل المتهمة الأولى بهدف توريطها في الواقعة، مؤكدة خلال التحقيقات صحة ما جاء في أقوال المتهمة الرئيسية.

وعقب انتهاء المناقشة قررت جهات التحقيق حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.
 

بدأت الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من إحدى السيدات، يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل حقيبة بلاستيكية موضوعة أمام شقتها في منطقة بولاق الدكرور. وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان البلاغ، وتم التأكد من صحته.

وكشفت المعاينة الأولية أن الطفلة تعرضت لاعتداء عنيف أدى إلى وفاتها، وتبين أن المتهمة بارتكاب الجريمة هي نجلة المُبلّغة وصديقة والدة المجني عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين، فيما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

txt

فيديو يقود الشرطة لكشف وكر لتجارة الآيس والبودر فى بولاق الدكرور

txt

اعترافات صادمة للمتهمين بشأن جريمة قتل "فتاة البرميل" في بولاق الدكرور

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بولاق الدكرور اجهزة الامن بالجيزة الأجهزة الأمنية

الأكثر قراءة

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية