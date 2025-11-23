اعترفات صادمة من قاتلة طفلة بولاق الدكرور وصديقتها والنيابة تصدر قرارا حاسما ضدهما

18 حجم الخط

أدلت المتهمة بقتل طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات في منطقة بولاق الدكرور باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، حيث ذكرت أنها اعتدت على الطفلة بالضرب المبرح، بعد أن استمرت في البكاء طلبًا لوالدتها، مشيرة إلى أنها فقدت أعصابها ولم تكن تقصد إنهاء حياتها.

وفي السياق نفسه، اعترفت المتهمة الثانية، وهي والدة الطفلة، بأنها وضعت جثة ابنتها داخل كيس بلاستيكي، وتركته أمام منزل المتهمة الأولى بهدف توريطها في الواقعة، مؤكدة خلال التحقيقات صحة ما جاء في أقوال المتهمة الرئيسية.

وعقب انتهاء المناقشة قررت جهات التحقيق حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.



بدأت الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا من إحدى السيدات، يفيد بالعثور على جثة طفلة داخل حقيبة بلاستيكية موضوعة أمام شقتها في منطقة بولاق الدكرور. وعلى الفور انتقلت القوات إلى مكان البلاغ، وتم التأكد من صحته.

وكشفت المعاينة الأولية أن الطفلة تعرضت لاعتداء عنيف أدى إلى وفاتها، وتبين أن المتهمة بارتكاب الجريمة هي نجلة المُبلّغة وصديقة والدة المجني عليها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمتين، فيما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

