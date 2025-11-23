عودة أرنولد، تشكيل ريال مدريد لمباراة إلتشي في الدوري الإسباني

الإثنين 24 نوفمبر 2025
أعلن تشابي ألونسو مدرب فريق ريال مدريد عن تشكيل الميرنجي لمباراة إلتشي، التي تقام مساء اليوم الأحد، في الجولة 13 من بطولة الدوري الإسباني - الليجا.

 

تشكيل ريال مدريد ضد إلتشي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، دين هويسين، راؤول أسينسيو، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فران جارسيا، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: رودريجو جوس، كيليان مبابي، جود بيلينجهام.

حكم مباراة ريال مدريد وإلتشي

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة ريال مدريد وإلتشي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الليجا.

وحسبما نشر الاتحاد الإسباني عبر موقعه الرسمي، فإن الحكم فرانشيسكو هيرنانديز، سيكون مسؤولًا عن إدارة مباراة ريال مدريد وإلتشي في الدوري الإسباني.

وبالنسبة لتقنية الفيديو في المباراة المذكورة، بين ريال مدريد وإلتشي، سيكون مسؤولًا عنها ماريو ميليرو لوبيز.

ويمتلك ريال مدريد 31 نقطة حيث يحتل المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني، بعد ارتقاء برشلونة إلى الصدارة مؤقتًا عقب فوزه برباعية على أتلتيك بيلباو مساء أمس السبت.

في حين أن إلتشي لديه 15 نقطة حيث يحتل حاليًا المركز الثاني عشر في جدول الدوري الإسباني للموسم الجاري.

