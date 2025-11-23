الإثنين 24 نوفمبر 2025
نقابة الموسيقيين تقرر إيقاف المغني إسلام كابونجا 6 أشهر

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل وقف المطرب إسلام كابونجا 6 أشهر بسبب ما بدر منه مؤخرا ونشر فيديوهات غير لائقة.

وتواجد اليوم المطرب اسلام كابونجا في مقر نقابة الموسيقيين للتحقيق معه بسبب تكرار مخالفته لضوابط النقابة وعدم التزامه بالتنبيهات المتكررة الموجهة له.

وقال مصدر من داخل نقابة الموسيقيين إن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة الحزم والانضباط التي تنتهجها النقابة في الفترة الأخيرة، للحفاظ على حقوق الفنانين والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة المهنة.

وأشار المصدر إلى أن النقابة أكدت ضرورة التقيد التام بالقواعد المهنية، وحذرت جميع الفنانين من أي سلوك قد يعرضهم للمساءلة القانونية أو العقوبات التأديبية، مضيفًا أن أي مخالفة مستقبلية ستواجه بأقصى درجات العقوبة.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن تصدر النقابة بيانًا رسميًا خلال الساعات القادمة يوضح تفاصيل القرار بالكامل، مع التأكيد على أن الحفاظ على سمعة الوسط الفني وحماية حقوق جميع الأطراف هو الأولوية المطلقة.

الجريدة الرسمية