الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انخفاض الحرارة 4 درجات، حالة الطقس اليوم الإثنين

طقس اليوم، فيتو
طقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة بدءًا من اليوم بقيم تتراوح من 3: 4 درجات مئوية لتكون درجات الحرارة المسجلة على السواحل الشمالية 24:26 درجة مئوية، القاهرة الكبرى 26: 28 درجة مئوية، جنوب البلاد 27:32 درجة مئوية.

 

سيول ورعد وبرق وأتربة، تحذير عاجل من حالة الطقس غدا الإثنين

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد وسيناء ومحافظة البحر الأحمر


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض ويسود طقس خريفي مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حار على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  27

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 17


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 19
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم

مواد متعلقة

سيول ورعد وبرق وأتربة، تحذير عاجل من حالة الطقس غدا الإثنين

حالة ممطرة تسيطر على البلاد بدءا من الغد، اعرف التفاصيل

اليوم ذروة الموجة الحارة، الأرصاد تحذر من الرياح والأتربة والرمال على هذه المناطق

مرتفع جوي يعيد الأجواء الصيفية، شبورة ضبابية تحجب الرؤية، درجات الحرارة تتجاوز الثلاثين، أمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

بدأت "بدري بدري" وازدادت خطورتها، تحذير شديد من الأرصاد بشأن الشبورة الكثيفة

الأكثر قراءة

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اتحاد الكرة يكشف عن طاقم حكام لقاء بيراميدز والمقاولون في الدوري المصري

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية