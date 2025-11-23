الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سيول ورعد وبرق وأتربة، تحذير عاجل من حالة الطقس غدا الإثنين

طقس الغد، فيتو
طقس الغد، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الإثنين، حيث تسقط الأمطار المتوسطة الرعدية قد تغزر أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر، وقد تصل لحد السيول على حلايب وشلاتين ومرسى علم، وذلك على فترات متقطعة.

 

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

استمرار ارتفاع درجات الحرارة، الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد


وتسقط الأمطار المتوسطة الرعدية قد تغزر أحيانا على  السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وفرص أمطار خفيفة صباحا، تكون متوسطة ورعدية مع تقدم ساعات النهار على القاهرة الكبرى  ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد.

وقد يصاحب السحب الرعدية الأمطار وضربات للبرق مع نشاط للرياح نتيجة للهواء الهابط قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأثنين، وتبدأ درجات الحرارة فى الانخفاض، ويسود طقس خريفى مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخرالليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حارعلى جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  27

درجة الحرارة الصغرى: 17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 25

درجة الحرارة الصغرى: 17


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 19
 

