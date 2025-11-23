مرتفع جوي يعيد الأجواء الصيفية، شبورة ضبابية تحجب الرؤية، درجات الحرارة تتجاوز الثلاثين، أمطار رعدية وأتربة بهذه المناطق

18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد خلال هذه الفترة تتأثر بوجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا الذى يصاحبه ظواهر جوية شديدة الخطورة مثل الشبورة المائية التي تصل لحد الضباب عند ارتفاع نسب الرطوبة لتصل ١٠٠٪؜ والهدوء النسبى للرياح مما يؤثر بشكل كبير على الرؤية الأفقية ويصعب القيادة خلالها.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن التأثير ليس فقط على قيادة السيارات بل تعوق أيضا عملية هبوط الطائرات.



وأوضحت الأرصاد الجوية أن المرتفع الجوي كمظلة حيث يضغط عمود الهواء ويحبس كل الرطوبة والشوائب العالقة في الجو والأتربة والدخان في طبقات قريبة من سطح الأرض فنشعر بعدم الراحة وأن الجو مرهق وخاصة في عملية التنفس.

ونتيجة لذلك نجد انخفاض فى الرؤية الأفقية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.



الأرصاد الجوية تعلن طقس الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة ويسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وعلى سيناء وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على جنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينتين حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب الصعيد



خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار، حيث تسقط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومرسى علم فترات متقطعة.

وتسقط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد فى السلوم ومطروح وجنوبا على أبو سمبل وأسوان وذلك على فترات متقطعة.



وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 16 و درجة الحرارة العظمى 31

بنها: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسكندرية:درجة الحرارة: 18 ودرجة الحرارة العظمى 27

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 27

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13 و درجة الحرارة العظمى 27

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 23

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18

و درجة الحرارة العظمى 32

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 30

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 34

أسوان: درجة الحرارة 19 ودرجة الحرارة العظمى 34



