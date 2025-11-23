الأحد 23 نوفمبر 2025
أخبار مصر

اليوم ذروة الموجة الحارة، الأرصاد تحذر من الرياح والأتربة والرمال على هذه المناطق

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على جنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مدينتي حلايب وشلاتين ومناطق من جنوب الصعيد.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

بعد ليلة ممطرة وراعدة، طقس متقلب يضرب الإسكندرية (فيديو وصور)

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة، ويعد اليوم ذروة الموجة الحارة، حيث يسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس في القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وعلى سيناء وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 17


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 19

 

