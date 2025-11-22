السبت 22 نوفمبر 2025
أخبار مصر

حاسبات ومعلومات عين شمس تستضيف خبير أمن سيبراني من جامعة إيست لندن

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
استقبلت الدكتورة رشا إسماعيل عميدة كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، الدكتور شاهزاد مامون من جامعة إيست لندن (UEL)، المتخصص في مجال الأمن السيبراني وصاحب الخبرة الواسعة في الجوانب البحثية والصناعية.

ويأتي هذا في إطار حرص كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس على دعم التعاون الدولي والاستفادة من الشراكات الأكاديمية مع الجامعات العالمية، وبرعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

 حضر اللقاء كلٌّ من: الدكتورة شيرين راضي، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق التعاون الدولي، والدكتورة هالة مشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عصام خليفة، رئيس قطاع الحاسبات بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد هاشم أستاذ أمن المعلومات، والدكتورة هويدا عبد الفتاح رئيس قسم الحسابات العلمية.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون المشترك بين الكلية وجامعة إيست لندن في مجالات البحث العلمي والتبادل الأكاديمي وتطوير البرامج الدولية، بما يسهم في تعزيز جودة التعليم والبحث في مجالات التقنية الحديثة.

كما ألقى الدكتور شاهزاد مامون محاضرة علمية بعنوان “تحديات الأمن السيبراني في البنية التحتية الحيوية”، تناول فيها أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال، والتحديات التي تواجه المؤسسات المتنوعة في حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية.

وشهدت المحاضرة حضورًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا وطلاب المرحلة الجامعية الأولى، الذين تفاعلوا مع موضوع المحاضرة وطرحوا العديد من الأسئلة والنقاشات المثمرة.

وأكدت الدكتورة رشا إسماعيل في كلمتها على أهمية مثل هذه الزيارات العلمية التي تفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي، وتسهم في تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والبريطانية، بما يعزز مكانة الكلية محليًا ودوليًا.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الكلية في إطار الشراكة مع جامعة إيست لندن بهدف تطوير القدرات الأكاديمية والبحثية وتبادل الخبرات في المجالات الحديثة.

