الإثنين 24 نوفمبر 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

آرسنال، فيتو
آرسنال، فيتو
أعلن ميكيل أرتيتا وفرانك توماس، مدربا آرسنال وتوتنهام، عن تشكيل الفريقين للمباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

تشكيل آرسنال ضد توتنهام

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ويليام ساليبا - هينكابي - ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيمندي - إيزي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميكيل ميرينيو - لياندرو تروسارد.

تشكيل توتنهام أمام آرسنال

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: دانسو - روميرو - ميكي فان دي فين.

خط الوسط: أودوجيو - بينتانكور - بالينيا - سبينس.

خط الهجوم: محمد قدوس - ريتشارلسون - أودوبرت.

الجريدة الرسمية