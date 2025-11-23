الإثنين 24 نوفمبر 2025
عصام كامل

رياضة

ليدز يسقط على ملعبه أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي

ليدز وأستون فيلا
ليدز وأستون فيلا
انتهت مباراة ليدز يونايتد ضد أستون فيلا بنتيجة 2-1 للفيلانز، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على  ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

سجل لوكاس نيميتشا هدف ليدز يونايتد في الدقيقة 8، بينما أحرز مورجان روجرز هدفي أستون فيلا في الدقيقتين 48 و75.

تشكيل ليدز يونايتد ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: بيري.

خط الدفاع: جودمونسون - ستراجيك - رودون - بوجلي.

خط الوسط: لونجستاف - أمبادو - ستاش.

خط الهجوم: اوكافور - نيميتشا - أرونسون.

تشكيل أستون فيلا أمام ليدز يونايتد

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش - إيزري كونسا - باو توريس - لوكاس دين.

خط الوسط: كامارا - يوري تيليمانس - ماكجين.

خط الهجوم: بوينديا - روجرز - أولي واتكينز.

وجلس على مقاعد بدلاء أستون فيلا في مواجهة ليدز، كل من: بيزوت - ليندوف - بوجارد - باركلي - دونيلي مالين - جادون سانشو - إيفان جويساند.

 

