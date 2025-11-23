ليدز يسقط على ملعبه أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

انتهت مباراة ليدز يونايتد ضد أستون فيلا بنتيجة 2-1 للفيلانز، في المباراة التي جرت مساء اليوم الأحد، على ملعب إيلاند رود، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

سجل لوكاس نيميتشا هدف ليدز يونايتد في الدقيقة 8، بينما أحرز مورجان روجرز هدفي أستون فيلا في الدقيقتين 48 و75.

تشكيل ليدز يونايتد ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: بيري.

خط الدفاع: جودمونسون - ستراجيك - رودون - بوجلي.

خط الوسط: لونجستاف - أمبادو - ستاش.

خط الهجوم: اوكافور - نيميتشا - أرونسون.

تشكيل أستون فيلا أمام ليدز يونايتد

حراسة المرمى: إيمليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش - إيزري كونسا - باو توريس - لوكاس دين.

خط الوسط: كامارا - يوري تيليمانس - ماكجين.

خط الهجوم: بوينديا - روجرز - أولي واتكينز.

وجلس على مقاعد بدلاء أستون فيلا في مواجهة ليدز، كل من: بيزوت - ليندوف - بوجارد - باركلي - دونيلي مالين - جادون سانشو - إيفان جويساند.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.