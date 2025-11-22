شاهد، سقوط ليفربول أمام نوتنجهام بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي
واصل ليفربول نتائجه السلبية بعدما خسر أمام نوتنجهام 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعبه آنفيلد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ليفربول ونوتينجهام فورست
وسجل موريلو الهدف الأول لـ نوتينجهام فورست، في شباك ليفربول في الدقيقة 33 من المباراة وسجل الهدف الثاني سافونا ثم سجل جيبس وايت الهدف الثالث بالدقيقة 79 ليقتل آمال الريدز.
تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست
في حراسة المرمى: أليسون
في خط الدفاع: كيركيز، فان دايك، كوناتي، جونز
في خط الوسط: جرافنبيرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي
في خط الهجوم: جاكبو، إيزاك، محمد صلاح
ترتيب ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
ويحتل ليفربول المركز 11 في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، في حين أن نوتينجهام فورست لديه 12 نقاط حيث يحتل المركز السادس عشر.
