شاهد، سقوط ليفربول أمام نوتنجهام بثلاثية نظيفة بالدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

واصل ليفربول نتائجه السلبية بعدما خسر أمام نوتنجهام 3-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعبه آنفيلد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ونوتينجهام فورست

وسجل موريلو الهدف الأول لـ نوتينجهام فورست، في شباك ليفربول في الدقيقة 33 من المباراة وسجل الهدف الثاني سافونا ثم سجل جيبس وايت الهدف الثالث بالدقيقة 79 ليقتل آمال الريدز.

🚨🚨🚨🚨🚨 الهدددف الأول لـ نوتنغهام فوريست.



ـــــ إنهاء مهاجم وليس مدافع من موريلو، يالها من تسديدة. 😨pic.twitter.com/S4bxYs7LsL — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) November 22, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



صدمة! 🤯 سيناريو صادم للغاية في أنفيلد! 😱



نوتنغهام فورست يُضاعف النتيجة ويسجل الهدف الثاني مباشرة بعد بداية الشوط الثاني.



ليفربول يُعاني كثيرًا! ماذا يحدث لليفربول!!!!!!!! pic.twitter.com/OcRPNOImcM — سُعود (@iiSaud4_) November 22, 2025

🚨🚨🚨🚨🚨🚨 ليفربول يسحق في الانفيلد حاليًا!! ❌😬



• ليفربول 0-3 نوتنجهام فورست. pic.twitter.com/odm2Zpkemu — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) November 22, 2025

تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست

في حراسة المرمى: أليسون

في خط الدفاع: كيركيز، فان دايك، كوناتي، جونز

في خط الوسط: جرافنبيرخ، ماك أليستر، سوبوسلاي

في خط الهجوم: جاكبو، إيزاك، محمد صلاح

ترتيب ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي



ويحتل ليفربول المركز 11 في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، في حين أن نوتينجهام فورست لديه 12 نقاط حيث يحتل المركز السادس عشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.