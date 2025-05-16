طريقة تحضير كيكة الفراولة بالبسكويت حلوى صيفية سهلة وسريعة

وصفة كيكة الفراولة بالبسكويت تُقدم تجربة حلوى صيفية لا تُنسى، حيث تتكامل قطع الفراولة الطازجة الغنية بالعصارة مع كريمة مخفوقة خفيفة كالهواء، لتحشو بسكويتًا منزليًا يتميز بقوام هش وطري.

فتعد كيكة الفراولة بالبسكويت الحلوي الممتازة لكل عشاق الفراولة بنكهتها الحلوة المنعشة، ولا تتطلب هذه الحلوى أي طهي أو تحلية إضافية للفراولة؛ فبمجرد وضعها بين طبقات البسكويت مع لمسة من الكريمة المخفوقة، تتحول إلى حلويات فاخرة مناسبة لفصل الصيف، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

مكونات بسكويت الكيكة بالبسكويت

دقيق متعدد الاستخدامات

دقيق الذرة، يُفضل استخدام النوع متوسط الطحن لإضفاء قوام مميز وغير خشن على البسكويت.

سكر، بالإضافة إلى سكر خشن لرشه على الوجه ومنحه قرمشة.

بيكنج باودر

زيت جوز الهند البارد، ويمكن استبداله بالزبدة غير المملحة الباردة.

عصير وقشر ليمون

بيض

حليب

ملح

الفراولة

تُعد الفراولة الصيفية الطازجة الخيار الأمثل لتحضير هذه الكيكة، حيث تتمتع بنكهة قوية لا تحتاج إلى إضافة سكر، ويمكن استبدالها بأنواع أخرى من التوت الطازج مثل التوت الأزرق أو الأحمر.

الكريمة المخفوقة

لإكمال مذاق كيكة الفراولة، تُستخدم الكريمة المخفوقة لإبراز نكهة الفراولة، ويُفضل تحضيرها منزليًا باستخدام كريمة خفق باردة مع قليل من السكر وخلاصة الفانيليا، وفي حال الضرورة، يمكن استخدام الكريمة المخفوقة الجاهزة، ويمكن استبدال الكريمة المخفوقة بكريمة جوز الهند المخفوقة لتحضير نسخة خالية من الألبان، أو استخدام آيس كريم فانيليا لتحضير نسخة باردة ومنعشة.

طريقة تحضير كيكة الفراولة بالبسكويت

تحضير البسكويت

في وعاء متوسط الحجم، تُخفق المكونات الجافة معًا، ويُضاف زيت جوز الهند البارد ويُعجن باليد مع المكونات الجافة حتى يصبح المزيج مفتتًا. يُضاف قشر وعصير الليمون والحليب والبيض ويُخلط حتى تتجانس المكونات.

تُوضع العجينة على ورقة زبدة مرشوشة بالدقيق، وتُفرد على شكل مستطيل، ثم تُطوى إلى ثلاثة أجزاء. تُفرد العجينة المطوية حتى يصبح سمكها حوالي 2.5 سم، ثم تُجمد لمدة 20 دقيقة.

بعد تبريد العجينة، تُقطع باستخدام قطاعة بسكويت دائرية بقطر 2.5 سم. تُجمع البقايا وتُفرد العجينة مرة أخرى لتقطيع المزيد من البسكويت. ينتج عن هذه الكمية حوالي 8 قطع بسكويت بسمك 2.5 سم.

يُرص البسكويت على صينية خبز مبطنة بورق الزبدة، ويُدهن بقليل من الحليب ويُرش بالسكر الخشن. يُخبز في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 200 درجة مئوية (400 فهرنهايت) لمدة 17 دقيقة تقريبًا، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا فاتحًا من الأطراف. يُترك ليبرد قليلًا بعد إخراجه من الفرن.

عند التقديم، تُقطع كل قطعة بسكويت إلى نصفين أفقيًا باستخدام سكين، وتُوضع طبقات من الفراولة الطازجة والكريمة المخفوقة بين نصفي البسكويت.

للحصول على أفضل مذاق وقوام، يُفضل تجميع كيكة الفراولة القصيرة قبل التقديم مباشرةً، لتخزين المكونات المتبقية يمكن حفظ البسكوت في وعاء محكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى يومين، أو تجميده لمدة تصل إلى 3 أشهر،

ويمكن تحضير عجينة البسكويت وتقطيعها وتجميدها دون خبز. عند الرغبة في التقديم، تُخبز وهي مجمدة مع إضافة دقيقة أو دقيقتين إضافيتين لوقت الخبز إذا لزم الأمر.

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