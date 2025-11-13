رئيس جامعة حلوان يتفقد فعاليات حملة دعم صحة المرأة

18 حجم الخط

تفقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان فعاليات حملة دعم صحة المرأة التي تنظمها الجامعة في إطار المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى الكشف المبكر عن أورام الثدي وإجراء الفحوصات اللازمة مجانًا، ونشر الوعي الصحي بين السيدات.

جاءت الحملة بتنظيم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وتُقام فعالياتها أمام كلية العلوم في الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، يوميًا من الساعة ٩ صباحا حتى ٢ ظهرا.

الارتقاء بصحة المواطنين وتقديم خدمات طبية

وخلال جولته، أكد الدكتور السيد قنديل أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة المرأة، باعتبارها شريكًا أساسيًا في بناء الأسرة والمجتمع، مشيرًا إلى أن المبادرة تعكس توجه الدولة المصرية نحو الارتقاء بصحة المواطنين وتقديم خدمات طبية وقائية على أعلى مستوى. وأضاف أن الجامعة حريصة على دعم جميع المبادرات الرئاسية التي تُسهم في تعزيز الوعي الصحي وخدمة المجتمع، تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي لجامعة حلوان، وحرصها على مد جسور التعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية لنشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر، مؤكدًا أن هذه الفعاليات تُعد نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين، وخاصة المرأة المصرية التي تستحق كل دعم ورعاية.

وكان في استقبال الحملة بكلية العلوم الدكتور مجدي الحجري عميد كلية العلوم، مؤكدًا على اهتمام الجامعة بالرعاية الصحية لمنتسبيها ودعمهم في ظل مبادرات رئاسية تهدف للحفاظ على صحة المواطنين.

