أخبار مصر

وفاة معلم لغة عربية بمحافظة الإسماعيلية أثناء اليوم الدراسي

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، يفيد بوفاة جبريل عبد الظاهر، معلم لغة عربية بمدرسة الأبطال الثانوية التابعة لقرية الأبطال شرق البحيرات بالإسماعيلية، أمس الثلاثاء، أثناء اليوم الدراسي؛ إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وعلى الفور، كلف خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد حسين رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالإسماعيلية، بمساندة أسرة المُعلم فى مصابهم الأليم خلال هذه الظروف الصعبة، وتلبية كل طلباتهم، وموجهًا بسرعة صرف مستحقات المعلم وتسليمها لأسرته.

وتقدم الزناتي بخالص العزاء لأسرة المُعلم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

الجريدة الرسمية