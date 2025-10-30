الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير التعليم يبحث مع نظيره اليابانى سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير التعليم مع نظيره
وزير التعليم مع نظيره اليابانى
ads

التقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يوهى ماتسوموتو وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا فى اليابان، وذلك عقب توليه مهام ملف التعليم؛ لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين مصر واليابان في مجالات التعليم المختلفة، فى إطار زيارته الرسمية إلى دولة اليابان.

جاء ذلك بحضور الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية اليابانية للتعليم، والسفير راجي الإتربي سفير مصر في اليابان والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وفى مستهل اللقاء، قدم محمد عبد اللطيف تهنئته الخالصة لنظيره الياباني بمناسبة توليه منصبه الجديد، متمنيًا له التوفيق في مهمته الجديدة، ومؤكدًا حرص مصر الدائم على توطيد العلاقات التعليمية والتربوية مع اليابان والاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في تطوير التعليم.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان التطورات الإيجابية في مسار التعاون المصري الياباني فى مجال التعليم، حيث شهد العام الماضى منذ تولي الوزير محمد عبد اللطيف توسعًا كبيرًا تمثل في افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة، إلى جانب تطوير مناهج الرياضيات بما يتوافق مع مخرجات التعلم اليابانية، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بين البلدين، فضلا عن تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي بالتعاون مع مؤسسة "سبريكس" اليابانية عبر منصة "كيريو".

ومن جانبه، ثمن يوهى ماتسوموتو وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا فى اليابان مبادرة وزارة التربية والتعليم المصرية بإدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية بالتعاون مع المنصة اليابانية المتخصصة (كيريو)، والتي تمنح الطلاب شهادات معتمدة من الجانب الياباني.

وأشاد وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانى بالاتفاقية التي وقعها السيد الوزير محمد عبد اللطيف مع جامعة هيروشيما، والتي تعتمد مناهج البرمجة والذكاء الاصطناعي، وكذلك شهادة (توفاس) التي تعتمد من الجامعة، مما يجعل مصر من  الدول الرائدة فى العالم التي يحصل طلابها على هذا الاعتماد الدولي المتميز.

كما أشاد خلال اللقاء برؤية السيد الوزير محمد عبد اللطيف وجهوده في فتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات التعليمية اليابانية، إلى جانب استكمال وتوسيع مجالات التعاون القائمة، مؤكدًا دعم بلاده الكامل لهذه الجهود الرائدة.

كما تناول اللقاء متابعة تنفيذ خطاب النوايا الموقع بين الجانبين بشأن التعاون في مجالات التعليم الفني ودعم ذوي الإعاقة، واستعراض الخطوات التنفيذية لمتابعة مخرجات الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال مؤتمر التيكاد الأخير، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر واليابان في تطوير التعليم وتبادل الخبرات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التربية والتعليم والتعليم الفني التجربة اليابانية التربية والتعليم التعليم الفني المصرية اليابانية مجالات التعليم مناهج الرياضيات وزير التربية والتعليم

مواد متعلقة

مصر تستعين بالتجربة الإماراتية لتطوير التعليم الفني

عبد اللطيف: نسعى لتطبيق المعايير الدولية على التعليم الفني

في زيارته الميدانية لأسيوط، وزير التعليم يستمع لشرح المعلمين ويتابع مستوى الطلاب في القراءة والإملاء

جامعة حلوان تستقبل وفد هيئة "سنتريور" للمراجعة على نظام الجودة الإدارية

وزير التعليم: افتتاح 14 مدرسة مصرية يابانية جديدة خلال العام الدراسي الجاري

رئيس جامعة حلوان: الإسكواش إحدى الرياضات التي أثبتت مصر فيها تفوقًا عالميًّا بفضل أبنائها الموهوبين

وزير التعليم ومحافظ المنيا يتفقدان مدارس قرية تونة الجبل

في يوبيلها الذهبي، جامعة حلوان توثق مسيرتها بأول كتاب وأغنية تعبر عن ريادتها

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو المرج الجديدة - شبين القناطر

لجنة برلمانية تناقش بروتوكولا معدلا بشأن اتفاقية محطة الضبعة النووية

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

سعر السمك اليوم، البلطي يودع الـ 60 جنيها لأول مرة والبوري يعود لقفزاته مجددا

انخفاض الأربو، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مبشر في معظم الأصناف و"لوثة من الجنون" تصيب الطماطم

تجديد حبس 10 أشخاص بتهمة استغلال 16 طفلا في أعمال التسول بالجيزة

300 جنيه خسائر، سبائك الذهب الـ 1 جرام تتراجع بالصاغة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الخميس (تحديث لحظي)

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مع بداية التوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل المترو الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وسيلة لرفع الكربات، الجامع الأزهر يبين مكانة بر الوالدين في السنة المطهرة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 30 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية