ترامب: أمريكا تواصل بيع الأسلحة بمليارات الدولارات لدول الناتو لإرسالها إلى أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا إنه يعتقد أن النزاع في أوكرانيا ما كان ينبغي أن يحدث، مشددا على أن "قادة" أوكرانيا لم يبدوا أي امتنان لجهودنا.

ترامب: قادة أوكرانيا لم يبدوا أي امتنان لجهودنا

وكتب ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال": "الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب عنيفة ومروعة، وكان من الممكن ألا تحدث أبدا بقيادة أمريكية وأوكرانية قوية ومناسبة. لقد بدأت قبل فترة طويلة من تولي المنصب للفترة الثانية، خلال إدارة جو بايدن الخاملة، ولم تؤد إلا إلى تفاقم الوضع".

وأضاف ترامب: "إذا لم تكن انتخابات 2020 الرئاسية مزورة ومسروقة - وهو الشيء الوحيد الذي يجيده اليسار الراديكالي الديمقراطيون - لما كانت هناك حرب بين أوكرانيا وروسيا، كما لم تكن هناك حتى إشارة إليها خلال فترتي الأولى في المنصب. لما هاجم بوتين أبدا! فقط عندما رآني أتراجع قال "الآن جاءت فرصتي!" والباقي تاريخ، وما زال الأمر مستمرا".

وتابع ترامب "ورثت حربا لم يكن ينبغي أن تحدث أبدا، حربا خاسرة للجميع، خاصة لملايين الأشخاص الذين ماتوا بدون داع. لم يُبد "قادة" أوكرانيا أي امتنان لجهودنا، وما زالت أوروبا تشتري النفط من روسيا.

واستطرد: وتواصل الولايات المتحدة بيع أسلحة بقيمة مليارات الدولارات لحلف الناتو، لتوزيعها على أوكرانيا

