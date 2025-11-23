منها "إقصاء مادورو"، ترامب يجهز خطة "عمليات سرية" ضد فنزويلا

18 حجم الخط

كشفت مصادر أمريكية، اليوم الإثنين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس حاليًا خياراتها بشأن فنزويلا، والتي من بينها محاولة الإطاحة بمادورو.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة تستعد لإطلاق مرحلة جديدة من العمليات السرية المتعلقة بفنزويلا، خلال الأيام المقبلة.

ولم تحدد المصادر التوقيت الدقيق للعمليات الجديدة أو نطاقها، ولا ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ قرارًا نهائيًا بالتحرك.

يأتي ذلك وسط تقارير عن تحرك وشيك، في الأسابيع الأخيرة، مع انتشار الجيش الأمريكي في منطقة الكاريبي وسط تدهور العلاقات مع فنزويلا.

وتشهد منطقة البحر الكاريبي تصعيدًا من جانب إدارة الرئيس الأمريكي ترامب للضغط على حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال اثنان من المسؤولين الأمريكيين إن العمليات السرية ستكون على الأرجح الجزء الأول من الإجراء الجديد لإدارة ترامب ضد الرئيس الفنزويلي.

وتطرح إدارة ترامب سببًا معلنًا لسلوكها العدائي ضد فنزويلا يتمثل في دور مادورو في توريد المخدرات غير المشروعة التي أودت بحياة أمريكيين.

ونفى مادورو، الذي يتولى السلطة منذ عام 2013، في أكثر من مناسبة سابقة، أي صلة له بتجارة المخدرات غير المشروعة، مؤكدًا سعي ترامب للإطاحة به، وأن المواطنين الفنزويليين والجيش سيقاومون أي محاولة من هذا القبيل.

ويجري حشد عسكري في منطقة البحر الكاريبي منذ أشهر، وقد أذن ترامب بعمليات سرية لوكالة المخابرات المركزية في فنزويلا.

وحذرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، الجمعة، شركات الطيران الكبرى من "وضع خطير محتمل" عند التحليق فوق فنزويلا، وطالبتها بالحذر.

وقال مسؤولون إن الولايات المتحدة تعتزم، الاثنين، تصنيف كارتل "دي لوس سولس" منظمة إرهابية أجنبية،لدورها المزعوم في إرسال المخدرات غير المشروعة إلى الولايات المتحدة.

واتهمت إدارة ترامب مادورو بتزعم كارتل "دي لوس سولس"، وهو الاتهام الذي ينفيه أيضًا الرئيس الفنزويلي.

ويتفوق الجيش الأمريكي على نظيره الفنزويلي، الذي يعاني من نقص التدريب وانخفاض الأجور وتدهور المعدات.



