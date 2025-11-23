الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

افترت علي وأنا مظلوم، سائق ينفي اتهامه بالتحرش بطالبة في التجمع

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

أنكر سائق متهم بالتحرش بطالبة أثناء استقلالها السيارة في طريقها لوجهتها بمنطقة التجمع، الاتهامات المنسوبة إليه في تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة.  

وأكد المتهم أن المجني عليها طلبت توصيلها إلي مكان غير المكان الذي يذهب إليه، وعندما طلب منها زيادة الأجرة رفضت ونشبت بينهما مشاجرة واتهمته بأنه يتحرش بها


وبحسب أقوال الضحية، استغل السائق وجودها بمفردها داخل السيارة، وارتكب أفعالًا خادشة، وحين قاومته وحاولت النزول، قام بتركها في الطريق وفر هاربًا بالسيارة.

فور تلقي البلاغ، جرى فحص الواقعة وتتبع خط سير المركبة، وتمكنت فرق البحث من تحديد السيارة المستخدمة، وتبين أنها بدون ترخيص، كما تم تحديد هوية السائق وضبطه، وهو مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو الوارد في البلاغ.


تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

