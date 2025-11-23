ضبط قائد سيارة نقل جماعي تحرش بطالبة بالقاهرة

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات بلاغ تقدمت به طالبة مقيمة بدائرة قسم التجمع الأول، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قائد سيارة نقل جماعي أثناء استقلالها السيارة في طريقها لوجهتها.

وبحسب أقوال الضحية، استغل السائق وجودها بمفردها داخل السيارة وارتكب أفعالًا خادشة، وحين قاومته حاولت النزول، فقام بتركها في الطريق وفر هاربًا بالسيارة.

فور تلقي البلاغ، جرى فحص الواقعة وتتبع خط سير المركبة، وتمكنت فرق البحث من تحديد السيارة المستخدمة، وتبين أنها بدون ترخيص، كما تم تحديد هوية السائق وضبطه، وهو مقيم بمحافظة الجيزة، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة على النحو الوارد في البلاغ.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

