جريدة "الأهرام إبدو" تنظم المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي الأول السبت المقبل

تنظم جريدة الأهرام إبدو، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس عبد الصادق الشوريجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، يوم السبت المقبل بقاعة نجيب محفوظ المؤتمر الاقتصادي المصري- الأفريقي الأول (EGYPTIAN-AFRICAN Economic Conference).

مؤتمر الأهرام الاقتصادي المصري الأفريقي

يأتي ذلك تحت شعار: «أفريقيا التي نريدها… تكامل وشراكة من أجل المستقبل» يتزامن المؤتمر مع احتفال مؤسسة الأهرام بمرور 150 عامًا على تأسيسها.

المشاركون في مؤتمر الأهرام

يشارك في المؤتمر نخبة من الوزراء وكبار المسئولين المصريين والأفارقة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتي تشارك نيابة عن رئيس الوزراء.

كما يشارك بالحضور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق، والدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.

كما يشارك بالحضور اللواء حسام الدين مصطفى نائب وزير النقل، وكذلك عدد من رؤساء الهيئات الاقتصادية مثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (GAFI)، والبنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank)، بالإضافة إلى ممثلين عن البنوك والمؤسسات المالية الدولية، ورؤساء اتحادات صناعية وتجارية، واتحاد الصحافيين الأفارقة ومجموعة من سفراء الدول الأفريقية بالقاهرة.

أهدف مؤتمر جريدة الأهرام الاقتصادي المصري الأفريقي

يهدف المؤتمر الذى يتزامن مع أسبوع التصنيع في أفريقيا إلى وضع رؤية مشتركة لدفع وتيرة تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، وتوسيع فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة القارة في الاقتصاد العالمي.

كما تضم قائمة المشاركين: الدكتور عبد العزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري، الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ولجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، الدكتور ماجد جورج الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، ماري لويس بشارة، عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتتناول جلسات المؤتمر مجموعة من القضايا المحورية، حيث يتم التركيز على البنية التحتية والاستثمارات باعتبارها الركيزة الأساسية لتفعيل الاتفاقيات ودفع عجلة التكامل الأفريقي، كما يتم التطرق إلى سلاسل القيمة والتصنيع من أجل تطوير الصناعات المشتركة وزيادة القيمة المضافة. ويخصص المؤتمر مساحة لمناقشة التكامل المالي وبناء نُظم مالية مشتركة تدعم التجارة البينية، إضافة إلى تناول البعد الدبلوماسي الاقتصادي الذي يعزز التعاون السياسي والاقتصادي بين مصر والدول الأفريقية.

مشاركة وزير المالية في المؤتمر الاقتصادي المصري الأفريقي بجريدة الأهرام

ويختتم المؤتمر بكلمة رسمية يلقيها وزير المالية، تتلوها فقرة تكريم خاصة، إضافة إلى عرض فيديو يبرز أهم إنجازات التعاون الاقتصادي المصري- الأفريقي.

يأتي المؤتمر في سياق عالمي يتسم بالحاجة إلى الوحدة والتضامن حيث أصبح تعزيز التكامل بين الدول الأفريقية هو الركيزة الأساسية لبناء نمو وتعاون اقتصادى مشترك ومستدام.

وفي هذا الإطار، يؤكد المؤتمر على الرؤية الاستراتيجية للقيادة المصرية تجاه القارة، حيث تأتي أفريقيا في قلب ما يشهده النظام العالمي من «اختبارات عسيرة»، وتجد نفسها في صدارة المتأثرين من الظروف الدولية المتقلبة، مما يسهم في تأجيج النزاعات والعنف وزيادة التنافس على الموارد وتعميق التحديات الإنمائية.

وإدراكًا للوضع الحرج الذي يضع أفريقيا بين الأزمات والفرص، يتبنى المؤتمر الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى «تعبئة جماعية» لتوحيد الجهود وتحقيق النهضة القارية المنشودة، بما يتماشى مع التوجه العام للدولة المصرية لدعم التكامل الأفريقي.

