الثلاثاء 05 أغسطس 2025
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السيسي: جريدة الأهرام احتضنت قمما فكرية وأدبية وعلمية وساهمت في تشكيل الوعي ونشر المعرفة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن جريدة الأهرام احتضنت قمما فكرية وأدبية وعلمية منذ تأسيسها، وخرجت أجيالا من أعلام ورواد الصحفيين، وساهمت بشكل كبير في تشكيل الوعي ونشر المعرفة.

وقال السيسي: نحتفل اليوم بمرور مائة وخمسين عاما على تأسيس جريدة الأهرام العريقة التي احتضنت قمما فكرية وأدبية وعلمية منذ تأسيسها، وخرجت أجيالا من أعلام ورواد الصحفيين، وساهمت بشكل كبير في تشكيل الوعي ونشر المعرفة  وتوضيح الرؤى، فكان لها هذا الرصيد المميز من التقدير والاعتزاز بدورها الصحفي الرصين على المستويين المصري والعربي.

وأضاف الرئيس: أطيب التهاني لمؤسسة الأهرام وكافة المنتمين إليها من صحفيين وإداريين وعاملين وقراء.
 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي

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