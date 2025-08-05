بمناسبة مرور مائة وخمسين عاما على تأسيسها، رسالة مهمة من السيسي لصحفيي جريدة الأهرام

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: نحتفل اليوم بمرور مائة وخمسين عاما على تأسيس جريدة الأهرام العريقة التي احتضنت قمما فكرية وأدبية وعلمية منذ تأسيسها، وخرجت أجيالا من أعلام ورواد الصحفيين، وساهمت بشكل كبير في تشكيل الوعي ونشر المعرفة وتوضيح الرؤى، فكان لها هذا الرصيد المميز من التقدير والاعتزاز بدورها الصحفي الرصين على المستويين المصري والعربي.

وأضاف الرئيس: أطيب التهاني لمؤسسة الأهرام وكافة المنتمين إليها من صحفيين وإداريين وعاملين وقراء.



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