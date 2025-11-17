الاستعلام عن الحالة الصحية لشاب سقط من أعلى عقار في التجمع وتفريغ كاميرات المراقبة

18 حجم الخط

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بالاستعلام عن الحالة الصحية لشاب أصيب إثر سقوطه من أعلى عقار داخل أحد الأحياء السكنية بمنطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط أحد الأشخاص من ارتفاع داخل كمبوند سكنى بالتجمع وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن شاب سقط من شرفة شقته الكائنة بأحد الأحياء بدائرة قسم شرطة التجمع، مما أسفر عن إصابته إصابات بالغة تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

