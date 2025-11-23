طريقة عمل معجون الطماطم البيتي بدون مواد حافظة، اختيار صحي واقتصادي

18 حجم الخط

طريقة عمل معجون الطماطم أحد أهم المكونات الأساسية داخل كل مطبخ عربي، فلا تكاد تخلو وصفة من إضافته للحصول على لون غني ونكهة مركزة.



ورغم توافره بكثرة في الأسواق، إلا أن الإقبال على طريقة عمل معجون الطماطم البيتي الخالي من المواد الحافظة بات يزداد يومًا بعد يوم، خاصة مع رغبة الكثير من الأمهات في تقديم أطعمة صحية ونقية لأسرهن بعيدًا عن الإضافات الصناعية والمواد التي تطيل مدة الصلاحية على حساب القيمة الغذائية.



لماذا نفضل المعجون البيتي على الجاهز؟

تحتوي معظم الأنواع التجارية على مواد حافظة، ملونات، أو مثبتات قوام للحفاظ على القوام السميك ولون الطماطم القوي.

ومع الاستخدام المستمر، قد تساهم هذه المواد في حدوث حساسيات أو مشكلات هضمية لدى البعض، بالإضافة إلى أنّ مذاق المعجون الجاهز غالبًا لا يضاهي الطعم الطبيعي المحضر منزليًا.



أما طريقة عمل معجون الطماطم البيتي، فهي تعتمد فقط على الطماطم الطبيعية وبعض الإضافات الآمنة مثل الملح وزيت الزيتون، مما يجعله خيارًا صحيًا أكثر، غنيًا بالليكوبين ومضادات الأكسدة التي تُحسِّـن صحة القلب وتعزز مناعة الجسم.



فوائد معجون الطماطم البيتي الصحية

يتميز معجون الطماطم بحصوله على تركيز أعلى من العناصر الغذائية مقارنة بالطماطم الطازجة، لأن عملية الطهي والتصفية تعمل على تقليل كمية الماء وتركيز الفيتامينات. ومن أهم فوائده:

غني بمضادات الأكسدة: تناول ملعقة واحدة يوميًا يساعد في محاربة الالتهابات وتقليل تأثير الجذور الحرة.

يحمي القلب: الليكوبين يساهم في خفض الكوليسترول الضار وتحسين الدورة الدموية.

يدعم المناعة: احتواؤه على فيتامين C يساعد الجسم على مقاومة نزلات البرد والعدوى.

يعزز صحة الجلد: مضادات الأكسدة تحمي البشرة من علامات التقدم بالعمر وتحسن مرونتها.

بديل آمن للأطفال: يخلو من المواد الحافظة والمنكهات الصناعية، مما يجعله مثاليًا لإدخاله في طعام الأطفال.

طريقة عمل معجون الطماطم البيتي بدون مواد حافظة

تحضيره في المنزل ليس صعبًا كما يعتقد الكثيرون، بل يحتاج فقط لبعض الوقت للحصول على القوام المثالي.

معجون الطماطم البيتي

المكونات:

5 كيلوجرام من الطماطم الحمراء الناضجة.

ملعقة كبيرة من الملح.

ربع كوب من زيت الزيتون (اختياري للحفظ وتعزيز الطعم).

طريقة التحضير:

غسل الطماطم جيدًا وإزالة العنق الأخضر.

تقطيع الطماطم إلى أرباع ووضعها في قدر واسع على نار متوسطة.

يُترك القدر حتى تتعرق الطماطم وتلين وتبدأ بإطلاق عصارتها دون إضافة أي ماء.

بعد الغليان، تُترك لمدة 20–30 دقيقة حتى تذوب الطماطم تمامًا.

تُرفع من النار ثم تمرر عبر الخلاط اليدوي أو العادي لعمل صلصة ناعمة.

يُصفّى الخليط باستخدام مصفاة ناعمة للتخلص من القشور والبذور.

يُعاد السائل المصفى إلى القدر على نار هادئة، مع التحريك المستمر حتى يقل الحجم إلى النصف أو الثلث حسب القوام المطلوب.

يُضاف الملح وزيت الزيتون، وتستمر عملية الطهي حتى يصبح القوام سميكًا ولونه أحمر داكن.

يُترك ليبرد تمامًا ثم يُعبّأ في برطمانات زجاجية معقمة.

طريقة معجون الطماطم

طرق حفظ معجون الطماطم لفترات طويلة بدون مواد حافظة

هناك أكثر من طريقة لضمان بقائه دون فساد:

1. الحفظ بالزيت

يُملأ البرطمان بالمعجون ويُغطى الوجه بطبقة من زيت الزيتون، مما يمنع دخول الهواء ويطيل مدة صلاحيته.

2. الحفظ بالتجميد

يمكن وضع المعجون في أكياس صغيرة أو مكعبات الثلج لاستخدامه حسب الحاجة دون فقدان الطعم أو الجودة.

3. التعقيم الحراري

بعد تعبئة البرطمانات، توضع في قدر ماء ساخن لمدة 15 دقيقة لضمان قتل البكتيريا وإغلاقها محكمًا.

نصائح لنجاح معجون الطماطم البيتي

اختيار طماطم بلدية ناضجة ولونها أحمر قوي يمنحك معجونًا ذا جودة عالية.

تقليل الماء قدر الإمكان للحصول على قوام مركز بملمس ناعم.

استخدام برطمانات معقمة تمامًا لتجنب أي تفاعل يؤدي لفساد المنتج.

تخزينه في مكان بارد بعيدًا عن الشمس أو في الثلاجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.