رياضة

موعد سفر بعثة الأهلي إلى المغرب

بعثة الأهلي، فيتو
بعثة الأهلي، فيتو
يستعد فريق الأهلي لمواجهة الجيش الملكي المغربي المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة الأهلي إلى المغرب يوم الأربعاء القادم، استعدادا لمباراة الجيش الملكي المغربي المرتقبة. 


موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع  الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

 

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل 

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما أمس في الجولة الأولى.

 

يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي بهدف نظيف 

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على شبيبة القبائل 

1- الأهلي 3 نقاط 

2- يانج أفريكانز 3 نقاط

3- الجيش الملكي المغربي 0 نقاط

4- شبيبة القبائل 0 نقاط

