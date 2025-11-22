السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ثنائي الأهلي يجري أشعة اليوم للاطمئنان على إصابته

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر
18 حجم الخط

يجرى ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر ومحمد شكري أشعة اليوم السبت للاطمئنان على إصابتهما والتي على اثرها تم استبعادهما من قائمة الفريق لمباراة شبيبة القبائل الجزائري اليوم. 

وأعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي غياب أحمد عبد القادر ومحمد شكري عن مباراة شبيبة القبائل الجزائري بسبب الإصابة في العضلة الخلفية وعضلة السمانة على الترتيب. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الساعة السادسة مساء اليوم السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي اخبار الأهلي احمد عبد القادر

مواد متعلقة

تعرف على هدافي مواجهات الأهلي وشبيبة القبائل قبل لقاء الغد بدورى الأبطال

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي والزمالك يناشدان جمهورهما لحضور المباريات المقبلة.. صور متداولة لـ شيكو بانزا وهو يدخن الشيشة.. بيراميدز يرفض مشاركة الكرتي مع المغرب بكأس العرب

الأكثر قراءة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خطوة بخطوة، طريقة الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026

أزمة عنيفة داخل نادي الجزيرة بعد مشادة مدير الأمن مع عضو

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية