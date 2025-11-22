ثنائي الأهلي يجري أشعة اليوم للاطمئنان على إصابته

18 حجم الخط

يجرى ثنائي الأهلي أحمد عبد القادر ومحمد شكري أشعة اليوم السبت للاطمئنان على إصابتهما والتي على اثرها تم استبعادهما من قائمة الفريق لمباراة شبيبة القبائل الجزائري اليوم.

وأعلن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي غياب أحمد عبد القادر ومحمد شكري عن مباراة شبيبة القبائل الجزائري بسبب الإصابة في العضلة الخلفية وعضلة السمانة على الترتيب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الساعة السادسة مساء اليوم السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.