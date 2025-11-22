الليلة الأهلي وشبيبة القبائل على موعد مع مواجهة تحمل ذكريات تاريخية

18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبالعودة الي تاريخ الأهلي وبطل الجزائر في بطولة أفريقيا قبل صدام الليلة فقد كان مقررًا أن يلتقي الفريقان في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم "بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري" عام 1981، لكن استشهاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أدى لاعتذار النادي الأهلي عن عدم استكمال البطولة، وأكمل شبيبة القبائل مشواره وفاز بالبطولة.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الساعة السادسة مساء اليوم السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قائمة الأهلي لمباراة شبيبة القبائل الجزائري

جاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومحمد سيحا ومصطفى شوبير وياسين مرعي وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وياسر إبراهيم ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف ومروان عطية وأشرف بن شرقي ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا وحمزة عبد الكريم.

