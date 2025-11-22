السبت 22 نوفمبر 2025
محافظات

غلق وإنذار 10 منشآت طبية مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملات،فيتو
 قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن إدارة العلاج الحر شنت حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة لمتابعة التراخيص والاشتراطات الصحية.  

صحة الإسماعيلية تكثف جهودها لإحكام الرقابة على المنشآت التعليمية (صور)

قافلة صحة الإسماعيلية تقدم خدماتها لـ 1804 مواطنين بقرية فنارة (صور)

نتائج الحملة المكبرة 

 وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إلى أن الحملة أسفرت الحملة عن إنذار ٧ منشآت لتلافي السلبيات واستصدار قرارات غلق لـ ٣ منشآت مخالفة، والتى صدر لها قرار غلق لعدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف. 

المنشآت المستهدفة بالحملة 

 وقامت اللجنة المنفذة للحملة المرور على 20 منشأة طبية خاصة وتشمل معملين تحاليل، 3 عيادات أسنان، عيادة مسالك، عيادة عظام، عيادة جراحة أورام، عيادة نساء وتوليد وتخصصات أخرى بمدينة الإسماعيلية.

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة سمر محمد، ودكتورة آية عبد الناصر؛ للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية والتي ضمت حوالي٢٠ منشأة. 
 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين. 

صحة الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية ادارة العلاج الحر محافظة الإسماعيلية مديرية الصحة والسكان المنشات الطبية الخاصة

