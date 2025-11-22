غلق وإنذار 10 منشآت طبية مخالفة في حملة للعلاج الحر بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إن إدارة العلاج الحر شنت حملة مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة لمتابعة التراخيص والاشتراطات الصحية.

نتائج الحملة المكبرة

وأشارت وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، إلى أن الحملة أسفرت الحملة عن إنذار ٧ منشآت لتلافي السلبيات واستصدار قرارات غلق لـ ٣ منشآت مخالفة، والتى صدر لها قرار غلق لعدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات لاشتراطات العلاج الحر ومعايير مكافحة العدوى والجودة بغرف الكشف.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

المنشآت المستهدفة بالحملة

وقامت اللجنة المنفذة للحملة المرور على 20 منشأة طبية خاصة وتشمل معملين تحاليل، 3 عيادات أسنان، عيادة مسالك، عيادة عظام، عيادة جراحة أورام، عيادة نساء وتوليد وتخصصات أخرى بمدينة الإسماعيلية.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وكانت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية برئاسة دكتورة هبة طه قامت بتشكيل لجنة تضم في عضويتها دكتورة نهال أحمد، دكتورة إيمان محمد، دكتورة سمر محمد، ودكتورة آية عبد الناصر؛ للمرور على المنشآت الطبية الغير حكومية والتي ضمت حوالي٢٠ منشأة.



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة الصحة وتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

