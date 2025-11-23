يعقوب الشاروني، صائد الجوائز الذي ترك القضاء ليكتب "أجمل الحكايات الشعبية" إلى الأطفال

18 حجم الخط

يعقوب الشاروني، رائد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، فقد أبدع في الكتابة للطفل، لقب بصائد الجوائز لحصوله على العديد من الجوائز محليًا وعالميًا، أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية. رحل في مثل هذا اليوم عام 2023.



ولد الكاتب يعقوب الشاروني عام 1931. درس القانون وحصل على ليسانس الحقوق عام 1952 وحصل عام 1955 على دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، عمل محاميًا بهيئة قضايا الدولة، وترك الوظيفة بسبب عشقه للأدب عامةً ولأدب الطفل بصفة خاصة، هو شقيق الكاتبين صبحي الشاروني ويوسف الشاروني.

سر الاختفاء العجيب أشهر أعماله



وضع الكاتب يعقوب الشاروني أكثر من 400 كتاب طوال مشواره الأدبي منها: سر الاختفاء العجيب، مفاجأة الحفل الأخير، مغامرة البطل منصور، الرحلة العجيبة لعروس النيل، مغامرة زهرة مع الشجرة، عفاريت نصف الليل، صندوق نعمة ربنا، حكاية طارق وعلاء.

الكاتب يعقوب الشاروني

عرف يعقوب الشاروني بصائد الجوائز التي حصل عليها عن إبداعاته طوال مشواره الفني فحصل على جائزة الدولة التشجيعية في الأدب عام 1960، وجائزة المجلس المصري لكتب الأطفال عام 2001 عن كتابه "أجمل الحكايات الشعبية"، كما حصل على جائزة الآفاق الجديدة لأفضل كتاب أطفال على مستوى العالم من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال بإيطاليا، وحصل على جائزة الشرف بين أفضل روايات اليافعين على مستوى العالم العربي من جائزة اتصالات عن روايته "ليلة النار" عام 2014 وتم اختيارها عام 2016 كواحدة من أفضل كتب الأطفال عالميًا من المجلس العالمي لكتب الأطفال بسويسرا.

جائزة الرواية المسرحية



وحصل يعقوب الشاروني على جائزة الرواية المسرحية من المجلس الأعلى للفنون والآداب عن مسرحية "أبطال بلدنا"، والجائزة الأولى للتأليف المسرحي من الهيئة العامة لفنون المسرح والموسيقى عن مسرحية "جنينة المحطة"، وجائزة أحسن كاتب أطفال من الجمعية المصرية لنشر الثقافة العالمية عن روايته "سر الاختفاء العجيب"، وجائزة "السندباد" من مهرجان القاهرة الدولي لسينما الطفل تقديرًا لدوره الرائد في ثقافة الأطفال، ومن قبلها جائزة الدولة التقديرية في الآداب.

يعقوب الشاروني

يقول يعقوب الشاروني عن بداية وصفه برائد أدب الأطفال: أعتقد أنَّ الأطفال هم الذين اختاروني لأكتب لهم، وانطلقت الرحلة منذ طفولتي من خلال مكتبة والدي وكتب إخوتي وحكايات جدتي كل ذلك كان النبتة الأولى للكتابة والقراءة في حياتي.

قصور الثقافة كانت البداية

وأضاف: في عام 1967 أعلن ثروت عكاشة عن حاجة وزارة الثقافة وقتئذٍ عن حاجة الوزارة إلى عدد من الموهوبين في الأدب والفن ليقودوا العمل الثقافي في المحافظات من خلال قصور الثقافة وبيوتها، فانضممت إليهم وابتعدت لأول مرة عن عملي القضائي لأتولى الإشراف على قصر ثقافة بني سويف، وأقمت فيه حفلًا للأطفال يوم الجمعة ووجدت في نفسي تأثيرًا ليس له مثيل على الأطفال وتنبهت إلى قدراتي ككاتب للأطفال.



يقول يعقوب الشاروني: بدأت أكتب حكاية قبل النوم للتليفزيون مع ماما علية إحسان وكانت من مقدمي برامج الأطفال وحصلت إحدى مسرحياتي على جائزة الدولة الخاصة سلمها لي جمال عبد الناصر، ولم أندم في حياتي على الإطلاق لأني تركت القضاء من أجل الكتابة للطفل.

كاتب أدب الأطفال فنان أولًا



يرى يعقوب الشاروني أنَّ كاتب الأطفال ليس رجل تربيةٍ كما يعتقد الأغلبية وإنما هو فنان، والفن يقوم أساسًا على إمتاع القارئ بما في العمل الأدبي من تشويق وجاذبية وشخصيات حية يعايشها الطفل وحبكة وعقدة تثير اهتمام العمر الذي تتوجه إليه القصة أو الرواية، وكلما كان كاتب الأطفال معايشًا وعلى دراية بواقع الأطفال وجد نفسه يختار موضوع أعماله الإبداعية حول ما يعايشه الأطفال في واقعهم أو في خيالهم.



