ثقافة الإسماعيلية تنظم فعاليات احتفالا بأعياد الطفولة ( صور )

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شرين عبد الرحمن، عددا من الفاعليات الثقافية والفنية والإبداعية المختلفة الموجهة للأطفال وذلك احتفالا بأعياد الطفولة، وضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان.



احتفالية مميزة بمناسبة أعياد الطفولة بقصر ثقافة الإسماعيلية



وشملت الفاعليات التي نظمها الفرع الاحتفالية الذى نظمها قصر ثقافة الإسماعيلية بمناسبة أعياد الطفولة، حيث تضمنت فقرات متنوعة للأطفال، وقدمت فقرة غناء ورقص للأطفال على مسرح القصر أ مع أجواءً مليئة بالمرح والبهجة.

جانب من فاعليات الاحتفال بأعياد الطفولة بالإسماعيلية، فيتو

عقد ورشة عمل للأطفال

كما شملت الاحتفالية ورشة فنية لصناعة التيجان من الورق، مع إمكانية كتابة اسم كل طفل على تيجانه، لتعزيز الإبداع والتفاعل الشخصي مع الأنشطة الثقافيةوالفنية.

ندوة حول براءة الطفولة

ومن جهة أخرى نظّم بيت ثقافة التل الكبير احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة بالمدرسة التجريبية بالتل الكبير، بدأت فعالياتها بمحاضرة تثقيفية بعنوان "براءة الطفولة ورسالة المجتمع".

أدار الندوة الدكتور مصطفى سليمان، والتي تناولت أهمية حماية عالم الطفل، وبناء بيئة داعمة تتيح له النمو السليم، مؤكدة أن الطفولة هي البذرة الأولى لمستقبل أكثر وعيًا وإشراقًا.



أعقبت المحاضرة مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية للأطفال، شملت ورشة ماسكات، وورشة فنية، وورشة رسم، حيث أطلق الأطفال خيالهم في جو مليء بالألوان والبهجة والإبداع.

واختُتمت الاحتفالية بـ أمسية شعرية لشعراء نادي الأدب بالتل الكبير ضمن نشاط المواهب.



أُقيمت الفعالية بإشراف أميرة الجاويش، وبحضور أحمد شافعي، رئيس قسم المتابعة بفرع ثقافة الإسماعيلية، وسط أجواء ثقافية مبهجة تحتفل ببراءة الطفولة وإبداعها.



