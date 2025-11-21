الجمعة 21 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ثقافة الإسماعيلية تنظم فعاليات احتفالا بأعياد الطفولة ( صور )

جانب من فاعليات الاحتفال
جانب من فاعليات الاحتفال بأعياد الطفولة بالإسماعيلية، فيتو
18 حجم الخط

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شرين عبد الرحمن، عددا من الفاعليات الثقافية والفنية والإبداعية المختلفة الموجهة للأطفال وذلك احتفالا بأعياد الطفولة، وضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان. 
 

شبورة مائية كثيفة على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي (فيديو وصور)

تجهيز 168 مقرا انتخابيا بالإسماعيلية لاستقبال نحو مليون ناخب بـ"النواب"

احتفالية مميزة بمناسبة أعياد الطفولة بقصر ثقافة الإسماعيلية 
 

وشملت الفاعليات التي نظمها الفرع الاحتفالية الذى نظمها قصر ثقافة الإسماعيلية بمناسبة أعياد الطفولة، حيث تضمنت فقرات متنوعة للأطفال، وقدمت فقرة غناء ورقص للأطفال على مسرح القصر أ مع أجواءً مليئة بالمرح والبهجة. 

 

جانب من فاعليات الاحتفال بأعياد الطفولة بالإسماعيلية، فيتو
جانب من فاعليات الاحتفال بأعياد الطفولة بالإسماعيلية، فيتو
جانب من فاعليات الاحتفال بأعياد الطفولة بالإسماعيلية، فيتو
جانب من فاعليات الاحتفال بأعياد الطفولة بالإسماعيلية، فيتو

عقد ورشة عمل للأطفال 

كما شملت الاحتفالية ورشة فنية لصناعة التيجان من الورق، مع إمكانية كتابة اسم كل طفل على تيجانه، لتعزيز الإبداع والتفاعل الشخصي مع الأنشطة الثقافيةوالفنية.

 

ندوة حول براءة الطفولة 

ومن جهة أخرى نظّم بيت ثقافة التل الكبير احتفالية بمناسبة أعياد الطفولة بالمدرسة التجريبية بالتل الكبير، بدأت فعالياتها بمحاضرة تثقيفية بعنوان "براءة الطفولة ورسالة المجتمع". 

 

 

أدار الندوة الدكتور  مصطفى سليمان، والتي تناولت أهمية حماية عالم الطفل، وبناء بيئة داعمة تتيح له النمو السليم، مؤكدة أن الطفولة هي البذرة الأولى لمستقبل أكثر وعيًا وإشراقًا.  
 

أعقبت المحاضرة مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية للأطفال، شملت ورشة ماسكات، وورشة فنية، وورشة رسم، حيث أطلق الأطفال خيالهم في جو مليء بالألوان والبهجة والإبداع.

 

 

جانب من فاعليات الاحتفال بأعياد الطفولة بالإسماعيلية، فيتو
جانب من فاعليات الاحتفال بأعياد الطفولة بالإسماعيلية، فيتو

واختُتمت الاحتفالية بـ أمسية شعرية لشعراء نادي الأدب بالتل الكبير ضمن نشاط المواهب. 
 

أُقيمت الفعالية  بإشراف  أميرة الجاويش، وبحضور  أحمد شافعي، رئيس قسم المتابعة بفرع ثقافة الإسماعيلية، وسط أجواء ثقافية مبهجة تحتفل ببراءة الطفولة وإبداعها.
 

 

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عيد الطفولة اعياد الطفولة فرع ثقافة الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية

مواد متعلقة

تجهيز 168 مقرا انتخابيا بالإسماعيلية لاستقبال نحو مليون ناخب بـ"النواب"

إحالة "القاتل الصغير" لمحكمة جنايات الأحداث بالاسماعيلية

شبورة مائية كثيفة على طريق الإسماعيلية - الزقازيق الزراعي (فيديو وصور)

إزالة 20 حالة تعدٍّ بالبناء بفايد فى الإسماعيلية

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة

11 قرارًا جمهوريًّا وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة والوطنية للانتخابات ورسائل قوية للمصريين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

البيضاء تواصل الانخفاض، أسعار الفراخ اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

تفسير حلم شروق الشمس فى المنام وعلاقته بتحقيق مكانة عالية في المجتمع

قبل تشغيلها.. مميزات عربات مترو الخط الأول "حلوان - المرج" الجديدة (إنفوجراف)

بدء التشغيل التجريبي لمجزري "الحبيل والهو" بالأقصر وقنا بتكلفة 60 مليون جنيه

خدمات

المزيد

استقرار سعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري مساء اليوم

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

نجوم خارج المونديال.. أبرز 10 غيابات عن كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من داغستان، أمين الأعلى للشئون الإسلامية يلقى خطبة الجمعة حول ملامح “المحبّة” (صور)

تفسير رؤية المرض في المنام وعلاقتها بالتمتع بصحة عقلية وبدنية جيدة

عباقرة ولكن مجهولون، "سُليمان الأعمش" أعلم أهل الكوفة بالقرآن والحديث الشريف

المزيد
الجريدة الرسمية