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ثقافة وفنون

القومي لثقافة الطفل يحيي الذكرى الأولى لرحيل يعقوب الشاروني

يعقوب الشاروني، فيتو
يعقوب الشاروني، فيتو

 يقيم المركز القومي لثقافة الطفل حفل تأبين رائد أدب الطفل في مصر والوطن العربي الكاتب يعقوب الشاروني تزامنا مع ذكرى رحيله الأولى، وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال اليوم الخميس ٥ ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساء، بحضور أصدقاء ومحبي يعقوب الشاروني.

 

مسيرة الكاتب الراحل يعقوب الشاروني 

 والكاتب يعقوب الشاروني كان يكتب في جريدة الأهرام بابا بعنوان “ألف حكاية وحكاية” منذ عام 1981، وحائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عام 2001 في مجال التأليف عن كتابه «أجمل الحكايات الشعبية». 

وفي عام 2002 فاز كتابه نفسه بجائزة «الآفاق الجديدة» من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال بإيطاليا، وهي جائزة تُمنح لكتاب واحد على مستوى قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وأستراليا، وهي واحدة من أهم جائزتين يمنحهما المعرض سنويًّا على مستوى العالم.
 

وقد رشَّح الأديب توفيق الحكيم، يعقوب الشاروني عام 1963 ليحصل على منحة التفرغ للكتابة الأدبية وقال: «أزكِّي هذا الطلب بكل قوة لما أعرفه عن السيد يعقوب الشاروني من موهبة تجلَّت في مسرحية (أبطال بلدنا) التي ظفرت بالجائزة الأولى في مسابقة المجلس الأعلى للفنون والآداب».
وقالت الدكتورة سهير القلماوي في تقرير اللجنة التي منحت يعقوب الشاروني جائزة أحسن كاتب أطفال سنة 1981: «إن أسلوب الأستاذ يعقوب الشاروني، بالنسبة لما يجب أن يكون للأطفال، قد حقَّق آفاقًا بعيدة المدى، سهولةً وبساطة وتعليمًا. إنه أسلوب واضح المعالم، مُستجيب لكل ما نطمع فيه من حيثُ اللغةُ التي نُخاطب بها الأطفال».. والدعوة عامة لمحبي الكاتب الكبير وتلاميذه.

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وزارة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة المركز القومي لثقافة الطفل يعقوب الشارونى الكاتب يعقوب الشاروني

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