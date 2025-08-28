دورة يعقوب الشاروني.. "حلم بكرة" بالمهرجان الختامي لمسرح الطفل (صور)

قدم فريق نادي مسرح قصر ثقافة الأنفوشى، مساء أمس الأربعاء، عرض "حلم بكرة"، ضمن فعاليات الدورة الأولى من المهرجان الختامي لعروض شرائح ونوادي مسرح الطفل، "دورة يعقوب الشاروني" الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 2 سبتمبر المقبل، على مسرح قصر ثقافة روض الفرج.

عرض حلم بكرة

العرض تأليف إبراهيم محمد، وإخراج ممدوح حنفي، وشهده لجنة التحكيم المكونة من الشاعر الدكتور مسعود شومان، الدكتورة سمر السعيد، الدكتور وائل عوض، الفنانة وفاء الحكيم ومهندس الديكور محمد هاشم، وبحضور رضوى القصبجي، مدير إدارة مسرح وموسيقى الطفل، والمدير التنفيذي للمهرجان، المخرج عمرو حمزة، مدير نوادي مسرح الطفل ومنسق المهرجان.

تدور أحداث العرض حول ثلاثة أطفال يستعدون للمشاركة في مهرجان للموهوبين وهم: كيمو، ونوسة شقيقته، وريم صديقتهما، وتقدم نوسة قصيدة شعر عن السلام، وتتقدم ريم بفكرة مسرحية لنشر الخير بين أفراد المجتمع، أما كيمو يقرر الاشتراك بمسابقة الرسم بعد أن يدرك أهمية استغلال الوقت في تنمية الذات.

فريق مسرحية حلم بكرة

"حلم بكرة" تمثيل: علي أحمد يحيى، منة الله صابر، ريماس هاني، زمزم محمد، عمر أحمد، عبد الرحمن ياسر، حمزة حسام، ملك أبو بكر، زين الدين حسن، طارق رزق، عمرو أحمد، رانسي هاني، مريم جاد، جيداء السيد، جودي طارق، جنا خالد، نادية محمد، جودي عادل، ريتاچ محمد، ملك محمود، منة كريم، سابين إبراهيم، سجده إسلام، رؤى أحمد، شهد هشام، وساندي إيهاب.

ملابس وإكسسوارات نبيلة نور الدين، استعراضات أحمد أمين، أغانى وألحان يوسف محمد، إضاءة أحمد الفرن، ديكور وليد السباعي، وتنفيذ ديكور طارق دسوقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.