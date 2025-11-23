إصابة 4 أشخاص بينهم ضابطان من الحماية المدنية في حريق عقار بالمنصورة

18 حجم الخط

أصيب 4 أشخاص باختناقات في حريق بمدخل الدور الأول بعمارة من 6 أدوار في شارع كلية آداب بمدينة المنصورة من بينهم ضابطان من قوة الحماية المدنية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بمدخل الدور الأول بعمارة من 6 أدوار.

انتقلت قوة أمنية ورجال الحماية المدنية وهرعت سيارتا إسعاف لموقع حريق بمدخل الدور الأول بعمارة من 6 أدوار.



تم السيطرة على الحريق، وتم التعامل مع 4 حالات اختناق، محمد هاني عبد الله 20 سنة المنصورة، سندس عبد الرحيم رمضان 80 سنة المنصورة، عميد حماية مدنية، ونقيب حماية مدنية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.