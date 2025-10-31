الجمعة 31 أكتوبر 2025
تفاصيل حفل ماجد المهندس في أبو ظبي

ماجد المهندس
ماجد المهندس

 يستعد الفنان ماجد المهندس لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 28 نوفمبر المقبل، حيث يقدم خلاله مجموعة من أجمل أغنياته التي أحبها الجمهور، وخاصة الأعمال الخليجية التي رسخت مكانته كواحد من أبرز نجوم الطرب في العالم العربي.

وكانت أعلنت الجهة المنظمة للحفل عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، عن حفل فني مميز سيحتضنه مسرح SPACE42 ARENA في أبوظبي يوم 28 نوفمبر المقبل، بمشاركة النجم ماجد المهندس وفرقة موسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس.

وأشعل الحساب الرسمي حماس الجمهور بنشر البوستر الرسمي للحفل، مرفقًا بتعليق: صوت الحب ماجد المهندس في أبوظبي.. “استعدوا لأمسية غنائية استثنائية يوم 28 نوفمبر على مسرح SPACE42 ARENA، في إشارة إلى أمسية ينتظرها عشاق الطرب بكل شغف”.

كما كشفت الجهة المنظمة، بدء طرح التذاكر للحفل أمس الخميس، ما أتاح لعشاق النجم العراقي فرصة حجز أماكنهم مبكرًا لحضور هذه الأمسية المنتظرة، التي من المتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

