تفاصيل حفل ماجد المهندس في أبو ظبي

يستعد الفنان ماجد المهندس لإحياء حفل غنائي ضخم في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 28 نوفمبر المقبل، حيث يقدم خلاله مجموعة من أجمل أغنياته التي أحبها الجمهور، وخاصة الأعمال الخليجية التي رسخت مكانته كواحد من أبرز نجوم الطرب في العالم العربي.

وكانت أعلنت الجهة المنظمة للحفل عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، عن حفل فني مميز سيحتضنه مسرح SPACE42 ARENA في أبوظبي يوم 28 نوفمبر المقبل، بمشاركة النجم ماجد المهندس وفرقة موسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس.

وأشعل الحساب الرسمي حماس الجمهور بنشر البوستر الرسمي للحفل، مرفقًا بتعليق: صوت الحب ماجد المهندس في أبوظبي.. “استعدوا لأمسية غنائية استثنائية يوم 28 نوفمبر على مسرح SPACE42 ARENA، في إشارة إلى أمسية ينتظرها عشاق الطرب بكل شغف”.

كما كشفت الجهة المنظمة، بدء طرح التذاكر للحفل أمس الخميس، ما أتاح لعشاق النجم العراقي فرصة حجز أماكنهم مبكرًا لحضور هذه الأمسية المنتظرة، التي من المتوقع أن تشهد إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.