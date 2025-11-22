أخبار الاقتصاد اليوم: تحديثات جديدة لـ «إكس» و«فيس بوك».. إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.. وشعبة الدواجن تكشف سبب عدم شعور المواطن بانخفاض أسعار الفراخ

18 حجم الخط

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

أعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين، وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر نوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

كشفت مصلحة الضرائب المصرية ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

ضمن جولة لأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك الزراعي المصري بمحافظات الدلتا، لتعزيز أوجه التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، إلتقى المصرفي محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، في مكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة.

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحفل الختامي لجوائز مصر لريادة الأعمال «EEA»، الذي تم تنظيمه بالمتحف المصري الكبير، وشهد الإعلان عن الفائزين في ١٥ فئة مختلفة، من بينهم: جائزة التميز في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، وجائزة الابتكار في التعليم وغيرها.

يستفسر العديد من عملاء بنك القاهرة عن حقيقة إصدار بطاقات الائتمان المدفوعة مقدما صالحة للاستخدام علي الإنترنت.

فى إطار التحديثات والتطوير الذى يجرى بصفة مستمرة على مواقع التواصل الاجتماعى ومن بينها فيس بوك لزيادة عمليات جذب المستخدمين أجرت شركة ميتا تحديثا جديدا للمستخدمين.

تحديث جديد لمنصة« اكس» يكشف الحسابات المزيفة

بدأت منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، للملياردير إيلون ماسك، طرح ميزة جديدة تُسمى "About this account" وتعني "حول هذا الحساب".

أثار تصريح ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، بشأن انخفاض سعر كيلو الدواجن إلى 58 جنيهًا حالة من الجدل، خاصة مع تأكيد المواطنين أن الأسعار في الأسواق لا تزال تتراوح بين 75 و80 جنيهًا. الأمر الذي دفع كثيرين للتساؤل: لماذا لا يلمس المواطن هذا الانخفاض؟

انخفضت العقود الآجلة للبن العربي (أرابيكا) في بورصة إنتركونتننتال، بنسبة 4.6% لتصل إلى 3.5925 دولار للرطل، بعدما انخفضت في وقت سابق بأكثر من 6% إلى أدنى مستوياتها في شهرين.

تصدرت 6 قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول (بدون الصفقات) خلال الأسبوع الماضي.. وجاءت التفاصيل كالتالي:

أظهر تقرير اقتصادي حديث، تحقيق 134 شركة مدرجة في البورصة الكويتية صافي أرباح بلغ 2.086 مليار دينار كويتي (6.383 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مسجلا تراجعا طفيفا بنسبة 1.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي بلغت أرباحها 2.115 مليار دينار (6.471 مليار دولار).

