الإثنين 10 فبراير 2025
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اقتصاد

أفضل شهادات بنك القاهرة 2025

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يقدم بنك القاهرة لعملائه خدمات عديدة في مقدمتها شهادات الادخار المتنوعة في 2025، بما يناسب رغبات متنوعة لهؤلاء العملاء.

وتضم قائمة الشهادات الادخارية المتاحة حاليا2025 والتي يقدمها بنك القاهرة ما يلي: 

الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت المدة

3 سنوات قابلة للتجديد

الحد الأدنى للشراء وسعر العائد

الحد الأدنى للشراء: 5,000,000 جنيه مصري بعائد 18.00%

الحد الأدنى للشراء: 1,000,000 جنيه مصري بعائد 17.00%

الحد الأدنى للشراء: 100,000 جنيه مصري بعائد 16%

 

الحد الأدنى للشراء: 10,000 جنيه مصري بعائد 15%"

الفئات 1000جم ومضاعفتها وبدون حد أقصى للشراء

خصائص الشهادة

تاريخ بدء حساب العائد:من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة

من له حق الشراء: الأشخاص الطبيعيين فقط

الحد الأدنى للاسترداد: ستة أشهر من تاريخ إنشاء الشهادة

المزايا الأخرى: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة 90% من القيمة الأسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتماني ".

 يقدم بنك القاهرة لعملائه عددا من شهادات الاستثمار ذات العائد المتنوع والذي يناسب احتياجات كل عميل.

وتشمل قائمة الشهادات في بنك القاهرة ما يلي:
الشهادة الثلاثية ذات العائد الشهري الثابت (256-257-258-259)  المدة 3 سنوات قابلة للتجديد 
الحد الأدنى للشراء وسعر العائد "الحد الأدنى للشراء: 5,000,000 جنيه مصري  بعائد  18.00%
الحد الأدنى للشراء: 1,000,000 جنيه مصري  بعائد  17.00%
الحد الأدنى للشراء: 100,000 جنيه مصري بعائد 16%
الحد الأدنى للشراء: 10,000 جنيه مصري بعائد  15%"
الفئات  1000جم ومضاعفتها وبدون حد أقصى للشراء
خصائص الشهادة "تاريخ بدء حساب العائد:من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة
من له حق الشراء: الأشخاص الطبيعيون فقط
الحد الأدنى للاسترداد: ستة أشهر من تاريخ إنشاء الشهادة.

المزايا الأخرى: إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة بنسبة 90% من القيمة الأسمية على ألا يقل سعر العائد عن 2% فوق سعر العائد المعلن وقت منح التسهيل الائتماني.

خدمات بنك القاهرة 

يقدم بنك القاهرة خدمات مصرفية متنوعة لعملائه ومنها حساب وفر.

وتشمل خصائص حساب وفر من بنك القاهرة ما يلي: 

العائد الخاص بحساب وفر من بنك القاهرة "من 1 الى 500,000 جم , العائد 3.00%.
في حالة تعدى رصيد الحساب عن 500,000 جم, لا يتم تطبيق أي عائد على إجمالي الرصيد
الحد الأدنى لاحتساب العائد   1 جم.
(الشروط والأحكام)
"حساب توفير للأفراد فقط بالجنية المصري
يحسب العائد على أدنى رصيد خلال الشهر / يتم صرف العائد شهريًا 
متاح لجميع الفئات والأعمار 
المصريين فقط  / الحساب متاح للعملاء الجدد الذين ليس لديهم حساب في بنك القاهرة 
العملاء ذو مخاطر منخفضة فقط 
العملاء الذي لديهم بطاقات مدفوعة مقدما أو محفظة قاهرة كاش فقط
العملاء الذين لهم رقم تعريفي فقط 
يمكن فتح الحساب من 16 سنة بدون ولاية وللأقل من 16 سنة بولاية.

الخدمات المتاحة من حساب وفر 
يمنح بطاقة ميزة للخصم المباشر فقط مجانا، مع إمكانية إصدار أي من بطاقات الخصم المباشر الأخرى وفقا لتعريفة أسعار الخدمات المصرفية 
خدمة الإنترنت والموبايل البنكي اجباري
محفظة القاهرة كاش 
لا يمكن السحب من على شباك الفرع ويتم السحب من خلال بطاقة الخصم المباشر فقط (فيما عدا ذوي الإعاقة يسمح لهم بالتعامل من شباك الفرع).
يسمح للعملاء إجراء الخدمات الغير متاحة بالخدمات الإلكترونية من خلال الفرع على سبيل المثال: الإيداع في حالة عدم توافر ذلك بماكينة الفرع، تعليمات مستديمة، ربط شهادات، توكيل، الخ.

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