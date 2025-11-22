السبت 22 نوفمبر 2025
اقتصاد

مصلحة الضرائب تكشف إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
كشفت مصلحة الضرائب المصرية ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة.

وأكدت مصلحة  الضرائب المصرية على ضرورة التزام الممولين بتوفير جميع المستندات المطلوبة قبل التقدم بطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان سرعة وسهولة إجراءات الرد.

ضوابط وإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة

وأوضحت المصلحة أن المأموريات الضريبية تلتزم باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة، على أن يتم مراجعتها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الاستلام.

وفي حال تبين عدم اكتمال المستندات المقدمة، تقوم المأمورية بإخطار طالب الرد بالمستندات المطلوب استكمالها، على أن يقوم الممول بتقديمها خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ الإخطار بالعلم.
 

وشددت المصلحة على أنه في حال عدم استيفاء المستندات خلال هذه المدة، سيتم رفض الطلب.

ودعت مصلحة الضرائب الممولين إلى الاطلاع على قائمة المستندات الداعمة لرد الضريبة، وكذلك على الأسئلة والأجوبة الخاصة بإجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة، من خلال الرابط التالي من هنا.

