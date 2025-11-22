10 شهداء في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بغزة

18 حجم الخط

أفادت مصادر طبية في غزة، مساء اليوم السبت، باستشهاد 10 فلسطينيين إثر غارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع.

استنفاد المعلومات المتوفرة عن استعادة الجثامين

في غضون ذلك، قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء الخميس الماضي: لم ننه المرحلة الأولى بعد، ونواصل العمل لاستعادة آخر 3 جثامين.

وأضاف نتنياهو: الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مرتبط باستنفاد المعلومات المتوفرة عن استعادة الجثامين.

وتابع نتنياهو: واشنطن تريد اختبار نشر قوة دولية في غزة وقلنا لها إن بإمكانها المحاولة لكن الوقت ليس مفتوحا بلا حدود.. المهمة الأساسية كما حددها قرار مجلس الأمن وخطة ترامب هي تفكيك حماس ونزع سلاح قطاع غزة.

مشروع القرار الأمريكي المؤيد لخطة ترامب بشأن غزة

وكان مجلس الأمن الدولي، أقر، مشروع القرار الأمريكي المؤيد لخطة الرئيس دونالد ترامب لإحلال السلام في غزة بعد تأييد 13 دولة.

وحصل المشروع على تصويت 13 عضوًا في مجلس الأمن لصالح القرار الأمريكي، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

